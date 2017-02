A gresit si a platit cu varf si indesat. Un jurnalist din Belarus a mancat ziarul in care a scris ca echipa din tara sa nu va accede in play-off-ul unei ligi prestigioase de hochey - VIDEO

Veaceslav Fedorenkov este un jurnalist din Belarus, care a pariat un an in urma ca echipa de hochei Dinamo Minsk nu se va califica in play-off-ul Ligii Continentale de Hockey. Totusi, formatia belarusa a reusit sa acceada in urmatoarea faza a competitiei dominata in mare parte de echipe din Rusia.

Imediat ce a aflat ca a pierdut pariul, jurnalistul si-a facut aparitia in sala de conferinta cu ziarul in care a publicat pronosticul, dar si cu o supa, pentru a inghiti mai usor hartia. Nu s-a intristat prea mult, ba chiar a facut si haz de necaz. Le-a impartasit celor prezenti reteta.

Veaceslav FEDORENKOV, JURNALIST: “Nu mai puţin de jumătate de litru de supă la 4 pagini A3. Deja mă bâlbâi.”

Dinamo Minsk ocupa locul 5 in Conferinta de Vest a Ligii Continentale de Hochey.