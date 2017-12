A iesit din impas. Borussia Dortmund a repurtat prima victorie dupa mai bine de 2 luni fara succes in Bundesliga - VIDEO

Dupa o perioada neagra de 8 meciuri fara victorii in Bundesliga, Borussia Dortmund a iesit din impas in meciul cu Mainz. Cu un nou antrenor pe banca tehnica, oaspetii s-au impus cu 2 la 0. Dupa o prima repriza fara goluri marcate, in partea secunda Sokratis a deschis scorul.

Scorul final a fost stabilit pe finalul partidei, dupa o faza individuala de exceptie a lui Aubameyang.

Dupa victoria de aseara, Borussia Dortmund a urcat pe locul 4 in clasament, avand 25 de puncte acumulate.