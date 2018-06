A iesit la lupta pe cal. Un luptator ucrainean a avut una dintre cele mai originale intrari in ring - VIDEO

Ucraineanul Denis Berincik a iesit la duelul contra lui Jose Luis Prieto pe cal. Boxerul a facut show inaintea duelului, iar lupta nu a durat prea mult.

Ucraineanul s-a impus dupa 5 runde.

Denis Berincik este cunoscut pentru iesirile sale in ring. Anterior, ucraineanul a iesit la lupta in stilul unui gladiator sau chiar pe motocicleta.

Inaintea luptei cu spaniolul Garcia, Berincik s-a imbracat ca un detinut.

La finalul anului trecut, ucraineanul a adus aminte tuturor de Jocurile Olimpice din 1980.

Denis Berincik are 30 de ani si este neinvins in cele 9 lupte ale sale la profesionisti. Ucraineanul este campion in categoria usoara in versiunea WBO Oriental.