A inceput batalia pentru preliminariile din Euro 2020. Cel mai titrat meci de ieri a fost cel dintre Belgia si Rusia, incheiat cu 3 la 1. Si nationala Olandei a avut un start incredibil - VIDEO

Atacantul lui Olympique Lyon, Memphis Depay, a reusit sa deschida scorul in primele 50 de secunde ale meciului, acesta fiind cel mai rapid gol marcat de un jucator al Olandei in ultimii 14 ani. Portocala mecanica a reusit scorul primei etape din calificarile Campionatului European dupa ce a invins-o, pe teren propriu, cu scorul de 4 la 0, pe selectionata Belarusului.

In alte meciuri disputate ieri in aceeasi grupa, Croatia a obtinut victorie in fata Azerbaijanului, scor 2 la 1.

Austria a fost invinsa la limita de Polonia cu 1 la 0, iar Kazahstan a trecut surprinzator de usor de Scotia cu 3 la 0.

Derby-ul primei zile de calificari a fost meciul dintre Belgia si Rusia. Hazard si compania a castigat cu 3 la 1.