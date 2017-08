A inceput nebunia la Paris. PSG a vandut peste 10 mii de tricouri cu numele lui Neymar in prima zi de la transfer - VIDEO

A inceput nebunia la Paris. PSG a vandut peste 10 mii de tricouri cu numele lui Neymar in prima zi de la transfer. Pretul mediu al unui tricou este de 100 euro, astfel ca in caseria clubului a intrat 1 milion de euro. Ieri brazilianul a primit "botezul" la gruparea pariziana. A cantat pe un scaun in fata noilor colegi.