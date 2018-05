A incheiat sezonul cum nu se poate mai bine. Radu Ginsari a marcat in ultimul meci din campionat pentru Hapoel Haifa

Radu Ginsari a stabilit scorul final de 1 la 1 in meciul dintre Hapoel Haifa si Beitar Ierusalim. Fotbalistul moldovean a inscris in minutul 63 cu un sut in forta, iar mingea a trecut printre picioarele portarului.

A fost al cincilea gol pentru Ginsari in Israel. Scorul in meciul de aseara a fost deschis de gazde in minutul 59.AMBIANTAS-a incheiat 1 la 1, iar Hapoel Haifa s-a clasat pe locul 4 in campionat si va evolua in preliminariile Europa League.