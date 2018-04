A intrat McGregor in mafia irlandeza? Poza socanta alaturi de doi gangsteri extrem de violenti din Dublin

Conor McGregor a tinut prima pagina a ziarelor de scandal din ultima saptamana, dupa ce a ajuns la inchisoare in USA in urma unui conflict ce a avut loc inainte de ultima gala UFC.

Acesta a aruncat cu un carucior in geamul unul autocar plin cu sportivi, ranind mai multi dintre ei.

Comportamentul sau este unul haotic, avand in vedere statutul pe care l-a capatat in ultimii ani si faptul ca a ajuns sa aiba un confort material, castigand peste 150 de milioane de dolari din gale.

McGregor este suspectat insa ca are legaturi din ce in ce mai mari cu mafia irlandeza. Acesta a avut un prim conflict anul trecut, cand a lovit un barbat intr-un club din Dublin. Ghinionul a facut ca acel barbat sa fie tatal unui interlop cunoscut in Dublin, Conor platind 1 milion de dolari ca sa aplaneze conflictul.

Luptatorul de MMA a aparut cu 20 de interlopi la conferinta dinainte de gala UFC, acolo unde a facut scandal, printre ei fiind si colegi de sala dar si baieti pe care nu ii stie nimeni.

Cu cateva ore inainte de conflict, Conor s-a pozat alaturi de 2 gangsteri extrem de violenti din Dublin, fratii Murray. Acestia au 66 de capete de acuzare in "cariera" lor, stand la puscarie de mai multe ori pentru tentativa de omor, trafic de droguri, trafic de arme si alte violente. Nu se stie sigur deocamdata daca Conor a facut pasul catre lumea intunecata din Dublin, insa cert e ca incepe sa aiba legaturi din ce in ce mai dese cu interlopii irlandezi.

McGregor alaturi de cei doi interlopi (foto The Sun):