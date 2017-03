A jucat murdar si a fost taxat. Crosby l-a lovit intre picioare pe un adversar, iar mai tarziu a primit o lovitura cu crosa in fata - VIDEO

Crosby l-a lovit intre picioare pe un adversar, in prima repriza, iar arbitrii nu au observat. Razbunarea a venit in a treia repriza, de la un alt hocheist al echipei Buffalo, care l-a lovit cu crosa in fata pe starul formatiei Pittsburgh.

Sidney Crosby a fost foarte activ. El a marcat cel mai spectaculos gol al meciului.

Pittsburgh a invins gruparea Buffalo cu 3 la 1 si s-a calificat in play-off. Pinguinii sunt detinatorii Cupei Stanley. Intre timp, lidera Conferintei de Est din NHL, echipa Washington Capitals a obtinut o noua victorie. A batut-o pe Calgary Flames cu 4 la 2, iar rusii Kuznetsov si Ovechkin au inscris cate o data.

In acest sezon, Washington spera sa cucereasca pentru prima data Cupa Stanley.