A marcat la debut! Mbappe a inscris primul sau gol pentru PSG, iar echipa sa a umilit-o pe Metz - VIDEO

AAtacantul de 18 ani a debutat cu un gol la PSG. Mbappe a invins portarul celor de la Metz cu un sut de la 18 metri. Parizienii au deblocat tabela de marcaj in minutul 31, insa gazdele au egalat pana la pauza. Metz a avut ocazia chiar sa conduca in meci, insa Riviere a ratat cu poarta goala.

In partea secunda gazdele au ramas in 10 oameni, iar PSG s-a dezlantuit. Parizienii au inscris de 4 ori in partea secunda. Neymar a reusit golul serii. Brazilianul a ajuns la 4 goluri si 4 pase decisive in primele 4 meciuri pentru PSG. Lider in clasamentul goalgeterilor din campionatul Frantei este Cavani. Uruguayanul a semnat dubla in meciul de aseara.

Cu 5 victorii in 5 meciuri, PSG este lider in Campionatul Frantei. In urmatoarea etapa, vicecampioana sezonului precedent va intalni formatia Olympique Lyon.