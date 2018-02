A marcat pentru echipa sa de suflet, la care a revenit dupa aproape 14 ani. Robin Van Persie a inscris spectaculos primul sau gol pentru Feyenoord - VIDEO

Van Persie a intrat pe teren si, in mai putin de un minut, a marcat. El a stabilit scorul final de 3 la 0. Atacantul olandez a jucat, aseara, al 5-lea meci pentru Feyenoord, de dupa revenire. Van Persie a crescut la acest club si a debutat in 2001. A plecat in anul 2004 si a evoluat la echipele Arsenal, Manchester United si Fenerbahce.