A mers cu metroul, iar apoi a facut show in NBA. LeBron James a distrus formatia Chaelotte Hornets - VIDEO

"Este a doua oara cand merg cu metroul, dar e prima oara cand o fac in New York."



Dupa o cursa cu metroul, Cleveland a umilit in aceasta dimineata formatia Charlotte Hornets, scor 115 la 107. Dupa un start de partida ezitant, in care cavalerii au fost condusi la pauza mare, oaspetii au facut senzatie in a doua jumatate. Vedeta LeBron James a fost omul meciului, reusind 31 de puncte.

Tot in aceasta dimineata, Oklahoma City Thunder s-a impus clar in fata celor de la Chicago Bulls, scor 92 la 79. Russell Westbrook n-a avut mila de oaspeti si a inscris 21 de puncte.