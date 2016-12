A murit Jean Padureanu. Fostul presedinte al Gloriei Bistrita va fi inmormantat pe 1 ianurie

Padureanu suferea de mai multe boli, iar starea de sanatate a fost si motivul pentru care a fost eliberat conditionat dupa un an si trei luni de inchisoare.

El a fost unul dintre cei opt oameni din fotbal condamnati in dosarul transferurilor. Jean Padureanu va fi inmormantat pe 1 ianuarie, dupa ce cortegiul funerar va trece si pe la stadionul din Bistrita, care ii poarta numele.

In ultima vreme, Padureanu a fost internat la Sectia de Oncologie al Spitalului Judetean Bistrita, el suferind de un cancer generalizat, care s-a adaugat altor boli pe care le-a purtat pe picioare de-a lungul vremii: diabet, probleme cardiace, Alzheimer.

Recent, i-a fost detectat recent un cancer la ficat, iar boala s-a extins intr-o metastaza, era hranit doar prin perfuzii, reusea numai sa bea apa, iar comunicarea cu cei din jur a devenit aproape imposibila.

Lui Padureanu i s-a administrat in mod constant morfina pentru a-i mai atenua din dureri si avea rare momente in care ii recunostea totusi pe cei din familie.

Trupul neinsufletit al lui Jean Padureanu va fi depus vineri dupa-amiaza la capela Cimitirului Central din Bistrita. El va fi inmormantat in data de 1 ianuarie la Bistrita, a anuntat familia sa.

''Cu adanca durere in suflet anuntam trecea spre vesnicie in noaptea de 29 decembrie 2016, ora 24,00, a celui care ne-a fost frate si unchi, Jean Padureanu! Pentru toti cei ce l-au cunoscut si pretuit ca om si sustinator al fotbalului bistritean si romanesc, care doresc sa isi ia ramas bun de la el, anuntam ca trupul neinsufletit va fi depus astazi, 30 decembrie 2016, incepand cu ora 14.00, la Capela Cimitirului Evanghelic din Bistrita de pe Bulevardul ''General Grigore Balan'' (langa Domus). Maine, 31 decembrie 2016 la ora 13,00, va avea loc Slujba de Priveghere (in aceeasi locatie), iar duminica 1 ianuarie 2017 de la ora 13,00 va avea loc slujba de inmormantare'', se arata in comunicat.