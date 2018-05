A obtinut o calificare de infarct in semifinala, iar acum isi doreste sa ajunga in ultimul act. Zimbru Chisinau este pregatita pentru duelul cu Dinamo-Auto din Cupa Moldovei - VIDEO

Zimbru Chisinau intalneste maine in semifinalele Cupei Moldovei formatia Dinamo-Auto. Adversarii galben-verzilor au un start bun in campionat, clasandu-se pe locul 3 dupa primele 6 etape. Chiar si asa, antrenorul zimbrilor spune ca echipa sa nu va sta maine in aparare.

Vladimir AGA, ANTRENOR ZIMBRU: "Nu ne vom retrage in aparare. Vom incerca sa jucam combinativ, la fel cum am jucat pana acum si in campionat. Vom ataca foarte mult. Nu ne vom baricada."

Zimbru a jucat in campionat impotriva celor de la Dinamo-Auto acum 10 zile. Atunci, galben-verzii s-au impus cu 3 la 1. Totusi, atat antrenorul, cat si jucatorii cred ca partida de maine va fi una complet diferita.

Vladimir AGA, ANTRENOR ZIMBRU: "Nu exista un favorit. Vor invingei cei, care vor iesi mai pregatiti, mai determinati."

Nichita IURASCO, JUCATOR ZIMBRU: "O sa fie un meci dificil, total diferit de cel din campionat. Noi ne vom dedica la maxim pentru un rezultat pozitiv."

Victor STINA, JUCATOR ZIMBRU: "Pentru noi este singura sansa de a participa in cupele europene si suntem pregatiti suta la suta pentru a ne califica in finala."

Partida dintre Zimbru si Dinamo-Auto din semifinalele Cupei Moldovei se va disputa maine seara, cu incepere de la ora 19:00.