A oprit hegemonia lui Messi si Cristiano Ronaldo. Englezul Harry Kane a devenit golgheterul anului, in top 5 ligii din Europa - VIDEO

Atacantul formatiei Tottenham, Harry Kane, a inscris de trei ori in partida cu Southampton, castigata de londonezi cu scorul de 5 la 2. Kane a ajuns la un total de 56 de goluri, in acest an, marcate pentru club si echipa nationala. El

l-a depasit, astfel, pe starul Barcelonei, Lionel Messi, care a inscris 54 de goluri. In acelasi timp, cate 53 au reusit Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski si Edinson Cavani.

Harry KANE, ATACANT TOTTENHAM: “E uimitor. A fost un an fantastic, unul de care sunt mandru. Am reusit un nou hat-trick – este superb sa inchei anul asa."

Kane a izbutit ceea ce nimeni nu reusea de mult timp. Din 2010 pana in 2016, inclusiv, titlul de cel mai bun marcator al anului calendaristic ii revenea lui Messi sau Cristiano Ronaldo. In 2012, Messi a stabilit recordul istoric, cu 91 de goluri marcate pentru club si nationala.