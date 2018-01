A oprit hegemonia pentru o zi. PSG a cedat pentru a doua oara in acest sezon, dupa ce a fost invinsa aseara de Olympique Lyon - VIDEO

Fekir a inscris golul de 1 la 0 pentru Lyon din lovitura libera. Fara Neymar, accidentat, PSG l-a pierdut si pe Mbappe in prima repriza. Pustiul de 19 ani a iesit cu capul spart de pe teren, dupa un atac dur a lui Lopez. Totusi, parizienii au egalat in prima parte. Kurzawa a marcat un gol fabulos din voleu.

In repriza secunda, Dani Alves a vazut cartonasul rosu, iar PSG a ramas in 10 oameni. Gazdele au smuls victoria la ultima faza a meciului. Depay a inscris din afara careului si a adus a doua victorie consecutiva pentru Lyon in campionat. Chiar si asa, PSG este lider clar in campionatul Frantei, cu 56 de puncte. Lyon, care e pe 2, are 48 de puncte.