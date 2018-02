A opta victorie consecutiva si lidera cel putin pentru o zi. Juventus a invins formatia Fiorentina si a urcat pe prima pozitie in Serie A - VIDEO

Juventus s-a impus cu 2 la 0 in fata celor de la Fiorentina. Gazdele au inceput in forta partida, iar in minutul 38 Dias a trimis in bara. Ocaziile s-au razbunat, iar Juventus a deschis scorul in partea secunda prin Bernardeschi.

Ajuns la meciul cu numarul 500 in tricoul lui Juventus, Gianluigi Buffon a avut cateva interventii salvatoare in repriza a doua. Scorul final de 2 la 0 a fost stabilit de Higuain cu 4 minute inainte de final.

Dupa victoria de aseara, Juventus acumuleaza 62 de puncte si urca pe prima pozitie in campionatul Italiei, cel putin pana in aceasta seara. Napoli, care isi disputa meciul astazi are 60 de puncte la activ.