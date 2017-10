A patra infrangere consecutiva. Nationala Moldovei de tineret a cedat in deplasare in fata selectionatei Belarusului in cadrul preliminariilor Campionatului European, scor 1 la 3 - VIDEO

Moldova a condus in meciul cu Belarus, dupa ce gazdele au inscris in propria poarta. Belarus a intors scorul in partea secunda. Fotbalistii de la Minsk au inscris de 3 ori in mai putin de 20 de minute si au repurtat cea de-a doua victorie in aceasta campanie preliminara. Nationala Moldovei de tineret are o singura victorie dupa 5 meciuri disputate. In urmatoarea partida, tricolorii vor intalni acasa Cehia.