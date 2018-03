A primit o noua sansa si promite ca nu o va rata. Constantin Rusu va lupta intr-un turneu-piramida la Gala K1 - VIDEO

Constantin Rusu nu are timp de pierdut – se antreneaza zi de zi pentru a-si dobora adversarii la urmatoarea Gala KOK. Luptatorul nostru va da piept cu italianul Matteo Calzetta, in semifinalele piramidei, in categoria de greutate de pana la 77 de kilograme.

Seara de 24 martie promite a fi una incendiara, mai ales ca in cealalta semifinala, un alt moldovean, Dorel Cristian, va lupta cu englezul Marcus Powell.

Constantin RUSU, LUPTATOR K1: “Mai cu experienta este Cristian Dorel. El e campion la 71 de kilograme. Dar aici nu e 71, e 77 de kilograme. Rege in 77 sunt eu.”

Constantin Rusu vrea sa-l bata mar pe italianul Calzetta si isi doreste o intalnire cu Dorel Cristian, in finala. I-a trimis si un mesaj conationalului sau.

Constantin RUSU, LUPTATOR K1: “Dorel, nu am nimic impotriva ta. Esti un sportiv foarte bun, esti campion in 71 de kilograme, dar, in 77, eu voi fi campion.”

Castigatorul turneului-piramida va obtine dreptul de a lupta pentru centura KOK, la 77 de kilograme, impotriva letonului Zaur Djavadov. Acum un an, acesta l-a invins, la puncte, pe Constantin Rusu, in finala unui turneu-piramida.