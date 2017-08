A pus capat unei cariere ilustre. Renumitul boxer ucrainean Vladimir Kliciko si-a anuntat retragerea: se va dedica afacerilor - VIDEO

Vladimir KLICIKO, BOXER RETRAS: “A venit rândul meu să o fac. O fac cu emoţii, recunosc, dar sunt absolut pregătit de noi provocări. Aştept şi sper că viitoarea mea carieră să devină, cel puţin, la fel de reuşită сa precedenta.”

Vladimir Kliciko si-a prezentat recent un brand, iar compania sa se va ocupa de organizarea evenimentor si fabricarea echipamentelor sportive. Kliciko si-a inceput cariera profesionista in box in 1996. De atunci, el a castigat 64 de dueluri, dintre care 54 prin knockout si a fost invins de 5 ori. Ucraineanul a fost de doua ori campion mondial, in categoria grea, si a cucerit centuri in nu mai putin de 4 versiuni diferite.