A repetat un record vechi de 100 de ani. Alexandr Ovecikin a inscris de patru ori in meciul din aceasta noapte din NHL - VIDEO

Ovecikin este intr-o forma splendida in acest debut de sezon. Capitanul celor de la Washington Capitals a marcat de patru ori in meciul cu Montreal Canadiens. Capitals s-a impus cu 6 la 1, iar Ovecikin a fost numit omul meciului. Rusul a repetat un record datat inca din 1918.

Ovecikin a reusit sa marcheze cel putin de 3 ori in primele doua meciuri ale sezonului, dupa ce in prima partida rusul a semnat un hat-trick. Ovecikin este lider autoritar in topul golgeterilor din NHL, avand 7 goluri marcate in 2 meciuri.