A reusit dubla, iar apoi a fugit la maternitate. Un fotbalist din liga a treia din Anglia a inscris de doua ori, dupa care a gonit spre spital unde sotia sa nastea - VIDEO

In echipamentul de joc, fotbalistul si-a tinut in brate fiul nou-nascut.Fotbalistul lui Wigan, a avut motiv dublu de fericire aseara. Echipa sa a invins cu 3 la 0 in meciul cu Doncaster, ca la doar cateva minute sa devina tata. Fotografia fotbalistului de 22 de ani, impreuna cu fiul sau, a fost postata de presedintele clubului Wigan si a devenit virala peste noapte.