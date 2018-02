A revenit cu o victorie, dupa pauza de iarna. Steaua a invins-o pe Gaz Metan Medias, iar Poli Iasi a trecut lejer de Voluntari - VIDEO

FCSB a avut un test dificil, pe terenul gruparii Gaz Metan Medias. In minutul 25, Constantin Budescu a fost faultat in careul advers. Arbitrul a dictat penalty, pe care tot Budescu l-a transformat. La pauza, Dica l-a trimis in teren pe Denis Alibec, mutare decisiva. Septarul lui FCSB avea sa marcheze golul de 2 la 0.

FCSB a avut, totusi, emotii, pe final. Larie a deviat in propria poarta sutul lui Neagu. Victoria ros-albastrilor ii readuce pe primul loc, in Campionatul Romaniei. Ei au cu un punct mai mult decat CFR. Clujenii, insa, au un meci rezerva. Intre timp, Poli Iasi, cu Alexei Coselev titular si un alt portar moldovean, Denis Rusu, rezerva, a obtinut o victorie categorica. Iesenii au batut-o pe Voluntari cu 4 la 0.

Poli Iasi ocupa locul 8, in campionat. Doar primele 6 echipe se vor califica in play-off.