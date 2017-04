A revenit cu victorie. Maria Sharapova a castigat primul meci oficial dupa incheierea termenului de suspendare - VIDEO

Depistata pozitiv la meldonium, si suspendata pe un termen de 15 luni, Sharapova a avut, aseara, ocazia de a juca primul meci oficial dupa ispasirea pedepsei. Ea a primit un wild card pentru participarea la turneul din Stuttgart si, in prima runda, a dat piept cu italianca Roberta Vinci.

A fost un prim set greu pentru Sharapova, dar a reusit sa-l castige, scor 7 la 5. In continuare, rusoaica a jucat si mai bine, iar Vinci, care este cu 6 ani mai in varsta, nu a mai tinut pasul. Sharapova a invins cu 6 la 3 si s-a calificat in optimi de finala.

Maria SHARAPOVA, TENISMENA RUSIA: “M-am antrenat intensiv din ianuarie, în etape diferite. Am început cu pregătirea fizică, am alergat, am mers la sala de forţă, apoi pe teren, am început să joc meciuri demonstrative, în ultimele săptămâni. ”

In optimi, la Stuttgart, a avansat si romanca Simona Halep, care a trecut de tenismena ceha Barbora Strycova, scor 6 la 2 si 6 la 3. Halep si Sharapova se pot intalni doar in finala. Campioana turneului de la Stuttgart se va imbogati cu 107 mii de euro si un automobil Porsche, in valoare de 70 de mii de euro.