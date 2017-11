A rezistat doar o repriza. Nationala Romaniei a pierdut amicalul du lux impotriva Olandei - VIDEO

Dupa o prima repriza cu ocazii la ambele porti, Olanda a deschis scorul in debutul reprizei a doua, prin Memphis Depay. Romania a incercat sa dea o replica oaspetilor, insa, in minutul 56, Ryan Babel a inscris un alt gol al olandezilor, care tot au ratat calificarea la mondial. Scorul final pe Arena Nationala a fost stabilit de Luuk De Jong.

Cosmin CONTRA, SELECTIONER ROMANIA: “Am incercat sa jucam de la egal la egal si, ca agresivitate, cred ca am reusit, in multe momente, dar, in a doua repriza, golul primit foarte repede ne-a dat planurile peste cap.”

A fost prima infrangere pentru Cosmin Contra, la carma selectionatei Romaniei. Totodata, pentru Dick Advocaat a fost ultimul meci ca antrenor al Olandei.