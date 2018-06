A smuls victoria pe final. Uruguay a invins Egiptul cu 1 la 0, in primul meci de astazi, la Campionatul Mondial - VIDEO

Carlos Sanchez a centrat perfect din lovitura libera, iar fundasul Jose Maria Gimenez a marcat cu capul, in minutul 90. La egipteni, in partida de astazi, liderul Mohamed Salah a fost doar rezerva. Selectionerul nu a riscat sa trimita pe teren jucatorul abia refacut dupa accidentare.

Astfel, fotbalistii din Uruguay au avut prim-planul si au ratat numeroase ocazii de gol. Vedetele Luis Suarez si Edinson Cavani au fost de fiecare data la finalizare, insa nu au reusit sa inscrie.

Uruguay a acumulat primele 3 puncte in grupa A, in care, aseara, nationala Rusiei a zdrobit Arabia Saudita cu 5 la 0. In urmatoarea etapa, rusii vor juca impotriva egiptenilor, iar uruguayenii vor intalni echipa Arabiei Saudite.