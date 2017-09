A spart gheata. Leo Messi a reusit sa inscrie in poarta unicului goalkeeper in activitate pe care nu-l putea invinge - VIDEO

Dupa 3 meciuri in care Messi nu l-a putut invinge pe Buffon, aseara argentinianul a reusit dubla in poarta italianului. Messi a ajuns la 96 de goluri in Champions League. Pentru catalani a mai inscris Rakitic in victoria Barcelonei cu 3 la 0 contra lui Juventus. Tot ieri, echipa sutelor de milioane, PSG, a demolat formatia Celtic, scor 5 la 0.

Atacul stelar al parizienilor, Neymar, Mbappe, Cavani, a inscris 4 goluri. In timpul partidei, un suporter a patruns pe teren si a vrut sa-l loveasca pe Mbappe. Cea mai categorica victorie de aseara a fost reusita de Chelsea. Trupa lui Antonio Conte s-a impus cu 6 la 0 in fata celor de la Qarabag. 28 de goluri s-au inscris in cele 8 partide din debutul Ligii Campionilor.