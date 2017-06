A stabilit orarul primei etape din noul sezon al Diviziei Nationale. Zimbru Chisinau va intalni Dacia, in timp ce FC Milsami va intalni baltenii de la Zaria - VIDEO

Nou-promovata FC Spicul se va duela cu Sheriff Tiraspol, campioana sezonului trecut. In primul meci de la revenirea in Divizia Nationala, FC Sfantul Gheorghe Suruceni va intalni formatia FC Saxan. In celelalte meciuri din prima etapa, Petrocub Hancesti va primi vizita celor de la FC Academia, iar Dinamo Auto se va duela cu Speranta Nisporeni. Partidele se vor disputa pe 1 si 2 iulie.