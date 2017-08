A umilit-o din nou. Real Madrid a cucerit Supercupa Spaniei dupa ce a batut-o pe Barca si pe Santiago Bernabeu. Asensio a marcat un gol galactic - VIDEO

Asensio a deschis scorul in minutul 4 cu o executie formidabila – sutul de la circa 30 de metri l-a lasat masca pe portarul Ter Stegen. Real, care a jucat, aseara, fara Cristiano Ronaldo, suspendat, nu s-a linistit si a continuat sa preseze apararea catalanilor. Lucas Vazquez a sutat in bara, iar, in minutul 39, Benzema a inscris golul 2 al galacticilor.

Barca a tras tare pentru a reduce din diferenta, dar Messi, Luis Suarez si altii s-au intrecut in ratari. Partida de pe Santiago Bernabeu s-a incheiat cu scorul de 2 la 0, iar Real Madrid s-a impus la general cu 5 la 1, in dubla mansa.

Real a cucerit pentru a 10-a oara Supercupa Spaniei. Zinedine Zidane are deja 7 trofee obtinute in postura de antrenor principal al echipei madrilene.