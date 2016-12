A venit randul portarilor sa dea lectii. Portarii nationalei Moldovei s-au facut pentru o zi antrenori - VIDEO

Ilie Cebanu, Nicolae Calancea si Alexei Koselev, toti portari ai nationalei Moldovei de fotbal, au fost antrenori timp de o zi pentru jucatorii de la scoala sportiva din Causeni.

Pentru Ilie Cebanu, goalkeeper-ul celor de la Mordovia Saransk, a fost deja a treia participare la caravana master-classurilor organizata de Federatia Moldoveneasca de Fotbal.

Ilie CEBANU, PORTAR NATIONALA MOLDOVEI: “Astazi am avut ajutor din partea lui Alexei Koselev si Nicolae Calancea. Cu toate ca jucam pe un post, dar suntem prieteni apropiati, care ne sustinem si astazi chiar in timpul antrenamentului, masterclassului, ne-am ajutat. Mi s-a parut ca am reusit sa facem un antrenament destul de vesel.”

Nicolae Calancea, care a ramas in afara lotului pentru meciul amical contra Qatarului, a dat sfaturi viitorilor fotbalisti.

Nicolae CALANCEA: “E o idee foarte interesanta, foarte frumoasa, cat si o experienta foarte frumoasa pentru noi ca si jucatori, jucatori ai nationalei. Cred ca am adus si un zambet frumos pe fata baietilor si le-am facut un antrenament destul de bun.”

Ultimul master class al jucatorilor nationalei se va desfasura la Nisporeni.