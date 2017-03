Tenismanul german Tommy Haas a facut poza cu iguana, aparuta pe tabela de scor, dupa ce organizatorii turneului au incercat sa o prinda. Nu a fost atat de usor – soparla a scapat si a fugit pe teren.

Iguana a ajuns pe cealalta tabela de marcaj.

Intr-un final, soparla a fost prinsa, iar meciul a continuat. Haas a pierdut in fata cehului Vesely, in 3 seturi. In aceasta seara, in primul tur la Miami, joaca moldoveanul Radu Albot. El il va intalni pe italianul Andreas Seppi.