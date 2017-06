Aaron Cook, britanicul care reprezinta Moldova a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de taekwondo din Coreea de Sud - VIDEO

In drum spre finala, in categoria de greutate de 80 de kilograme, Aaron Cook a castigat 4 lupte, in fata unor adversari din Mali, Franta, Taiwan si China. In finala, insa, sportivul nostru a luptat, fiind accidentat. si a cedat in fata lui Milad Beigi, din Azerbaidjan.

Aaron Cook a cucerit pentru Moldova medalia de bronz a Campionatului Mondial de taekwondo pentru a doua oara. El a mai reusit-o in 2015, la turneul din Chelyabinsk. Intre timp, prietena lui Aaron Cook, Bianca Walkden, care reprezinta Marea Britanie, a devenit campioana mondiala.

Este a doua medalie de aur pentru Bianca Walkden, la mondial, dupa cea din 2015.