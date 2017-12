Abia acum s-a aflat! Motivul pentru care starea lui Schumacher este secreta

Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 este tratat in locuinta familiei sale din Elvetia, la 4 ani de la accident.

Despre situatia din prezent a lui Schumacher se stiu putine. Ultimul anunt oficial a fost acum mai bine de un an, cand avocatul familiei a dat in judecata o revista care sustinea ca Schumacher poate sa mearga. "Nu poate sa mearga", s-a limitat avocatul sa spuna.

Ziarul L'Equipe s-a intrebat de ce familia fostului pilot insista sa tina secret starea acestuia.

"Starea de sanatate a lui Michael nu este o problema publica", a spus reprezentanta acestuia.

De 7 ori campion in Formula 1, Michael Schumacher are multi fani care vor insa sa stie in ce stare se afla acesta. Iar faptul ca informatiile nu sunt publice sporesc apertitul pentru ele, e concluzia la care a ajuns celebrul ziar francez, care a titrat: "Schumi, nu te-am uitat!"

"Lipsa de stiri de orice fel e un afront pentru toti suporterii", scrie un suporter catre L'Equipe. "A fost o profesie publica, asa ca sunt avantaje, dar si dezavantaje. Iar fanii lui vor sa stie daca se simte mai bine sau daca este rau", mai scrie acesta.

Intre timp, familia germanului face orice ca sa blocheze orice fel de informatie despre conditia pilotului. Jurnalistii prezenti la o cursa F3 la care a participat fiul lui Michael, Mick, au fost instruiti de mai multe ori sa nu pune nicio intrebare legata de tatal tanarului pilot.

Mick le-a multumit fanilor pentru sprijin inainte de Craciun. "Multe multumiri oamenilor care ne-au incurajat sa nu renuntam", a scris tanarul pe Instagram.