Abia revenita in Moldova, de la campionatul Mondial de lupte pentru tineret, de unde a adus argintul, Anastasia Nichita a fost premiata de catre Federatia de Lupte. Ce cadou a primit sportiva - VIDEO

Anastasia Nichita a fost premiata astazi de catre federatia de profil pentru medalia de argint pe care a cucerit-o la Campionatul Mondial de lupte pentru tineret.

Anastasia NICHITA, LUPTATOARE: "Poate ca datorita fricii am pierdut, insa cred ca data viitoare cand o sa ies cu ea o sa lupt mult mai bine si o sa o castig."

Victor PEICOV, PRESEDINTE FEDERATIA DE LUPTE MOLDOVA: "Eu as vrea, in primul rand, noi sa ne bucuram de ce noi avem, sa apreciem ceea ce noi avem. Noi, cateodata, ne tot gandim la ceea ce a fost si ce o sa fie, dar nu ne bucuram de aceea ce avem."

Totusi, sportiva si antrenorul acesteia au avut o deplasare de cosmar. 38 de ore a durat drumul pana in Finlanda.

Tudor CIRLAN, ANTRENOR: “La traversarea hotarului Belarus-Rusia am fost intorsi inapoi. Cand am intrebat care este motivul ni s-a spus ca pe aici trebuie sa treaca numai belorusi. Eram si ucraineni si moldoveni intorsi inapoi. Am fost nevoiti sa plecam prin Lituania.”

Victor PEICOV, PRESEDINTE FEDERATIA DE LUPTE MOLDOVA: "Alta data eu nu o sa-i trimit cu masina, dar medaliatii o sa-i trimit cu avionul."

Anastasia Nichita este una dintre cele mai de perspectiva sportive de la noi.

Anastasia NICHITA, LUPTATOARE: “O sa ma antrenez din raspunteri pentru ca sa ajung la Olimpiada si chiar sa vin cu medalie acasa.”

Este deja a cincea medalie cucerita de Anastasia Nichita in ultimii doi ani.