AC Milan a cucerit Supercupa Italiei, reusind sa o bata pe Juventus Torino. Partida s-a decis la penalty-uri - VIDEO

Meciul pentru Supercupa Italiei s-a disputat, intr-un mod devenit traditional, in afara peninsulei. De aceasta data, partida a avut loc la Doha. Juventus a dominat primele minute si a obtinut ceea ce si-a dorit. Chiellini a marcat pentru 1 la 0. Abia dupa aceasta AC Milan a inceput sa se evidentieze in atac si, in minutul 38, a egalat scorul. Bonaventura a inscris dupa o centrare buna a lui Suso.

In continuare, partida a fost una fantastica, cu ocazii imense ratate de ambele echipe, cu parade superbe ale portarilor. Nu s-a mai marcat in timpul regulamentar, dar nici in overtime, asa ca s-a ajuns la executarea loviturilor de departajare. Buffon a respins sutul lui Lapadula, insa Mandzukic a trimis in bara transversala. La scorul de 3 la 3, Donnarumma a blocat executia lui Dybala. Imediat, Pasalic a transformat penalty-ul decisiv si AC Milan a castigat Supercupa Italiei.

Este primul trofeu al echipei AC Milan din august 2011. In total, rossonerii au 7 supercupe nationale, egaland, astfel, recordul lui Juventus.