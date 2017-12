AC Milan a trecut de marea rivala, in Cupa Italiei. A invins-o pe Inter si s-a calificat in semifinale - VIDEO

Inter a marcat in prima repriza, in Derby della Madonnina, prin Perisic. Arbitrul, insa, a anulat reusita, deoarece Ranocchia a fost in offside la faza golului. Echipele s-au intrecut in ratari, apoi. Antonio Donnarumma, fratele portarului de baza al lui AC Milan, a avut cateva parade superbe, iar Suso a trimis balonul in bara transversala.

Meciul a trecut in prelungiri, iar rossoneri au dat lovitura, in minutul 104. Cutrone a marcat golul calificarii. AC Milan va juca, in semifinalele Cupei Italiei, cu Lazio. Faza sferturilor de finala va continua cu partidele Napoli – Atalanta si Juventus – FC Torino, de pe 2 si 3 ianuarie.