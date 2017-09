AC Milan, batuta mar in campionat. Rossoneri au pierdut meciul cu Lazio, scor 1 la 4 - VIDEO

Lazio a avut o prestatie fantastica, in partida cu AC Milan, iar Immobile a fost vedeta meciului. Acesta a marcat un gol din penalty si unul din joc, in prima repriza. Dupa pauza, Immobile si-a completat hat-trick-ul.

Imediat, Luis Alberto a dus scorul la 4 la 0, iar milanezilor le-a ramas doar sa caute golul de onoare. L-au gasit in minutul 56 – a inscris Montolivo. AC Milan ramane cu 6 puncte, dupa acest esec. Lazio are cu un punct mai mult. In acelasi timp, Cagliari a obtinut prima victorie in noul sezon.

A batut-o pe Crotone cu 1 la 0. La gazde, moldoveanul Artur Ionita a aparut pe teren in minutul 58. Intr-o alta partida, Inter Milano a invins nou-promovata SPAL cu scorul de 2 la 0. Icardi a marcat din penalty, dictat de arbitru dupa ce a vazut reluarile, iar Perisic a inscris un gol superb, dupa pauza. Astfel, dupa 3 etape disputate in Serie A, in fruntea clasamentului sunt Juventus, Napoli si Inter, cu cate 9 puncte acumulate.