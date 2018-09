AC Milan continua sa dezamageasca in startul acestui sezon din serie A. Echipa a reusit doar o remiza, in partida jucata cu Empoli - VIDEO

Mijlocasul diavolilor milanezi, Biglia, a sutat in forta, iar jucatorul advers, Kapezzi, a deviat usor mingea in propria poarta, in minutul 10. Empoli s-a aruncat in atac, dar nu a avut noroc. Caputo a sutat cu stangul, insa portarul lui AC Milan a respins mingea in bara.

Echipa a putut dubla avantajul pana la pauza, insa portarul gazdelor a intervenit salvator.In minutul 71, capitanul milanezilor, Romagnoli a faultat in careu, motiv pentru care a primit penalty. Caputo a egalat scorul din lovitura de la 11 metri.

AC Milan a ratat din nou doua puncte, intr-un meci in care a condus. Este a treia remiza la rand in campionatul Italiei, pentru rossoneri.Echipa lui Gatusso a ajuns pe locul 14 in Seria A, fiind la 7 puncte de podiumul clasamentului.