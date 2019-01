AC Milan isi continua parcursul in Cupa Italiei. Diavolii rosii au fost salvati in prelungiri de catre Patrick Cutrone, tanara speranta a echipei - VIDEO

In optimile Cupei italiene de fotbal, AC Milan a dat piept cu Sampdoria. Cele doua echipe sunt vecine in clasamentul seriei A, asa ca spectatorii asteptau o confruntare tesionata. Gruparile au mers cap la cap intreaga partida, iar scorul de 0 la 0 s-a pastrat pana la finalului timpului regulamentar.

In minutul 90, Gennaro Gattuso il arunca in lupta pe Patrick Cutrone, care urma sa devina eroul prelungirilor. In minutul 102, tanarul atacant a iesit la rampa cu un voleu acrobatic.

Peste 6 minute, Cutrone l-a invis din nou pe portarul advers, cu un alt sut spectaculos.

Dupa aceasta victorie Milan, accede in semifinalele Cupei italiene de fotbal. In editia trecuta a acestui turneu, milanezii au ajuns pana in finala.