AC Milan planifica intariri pentru ofensiva sa. Conducerea clubului pregateste o oferta formatiei franceze AS Monaco - VIDEO

Radamel Falcao a fost starul echipei AS Monaco, in sezonul recent incheiat. Columbianul a marcat 24 de goluri, in toate competitiile, pentru monegasci, iar cei de la AC Milan sunt pregatiti sa faca oferta.

Mai ales ca suma de 15 milioane de euro, care reprezinta cota de transfer a lui Falcao, nu pare a fi o problema pentru rossoneri.

Radamel FALCAO, ATACANT AS MONACO: “Este o onoare ca AC Milan se gandeste la mine, dar stiu ca trebuie sa imi respect clubul, AS Monaco. Serie A e un campionat foarte atractiv, unul dintre cele mai mari din lume, mereu il urmaresc.”

AC Milan vrea sa impresioneze in aceasta vara, pe piata transferurilor. Alti atacanti pe lista diavolilor milanezi sunt spaniolul Alvaro Morata, germanul Timo Werner si italianul Cirro Immobile. Pentru fiecare din ei, insa, rossoneri vor fi nevoiti sa plateasca nu mai putin de 60 de milioane de euro.