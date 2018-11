AC Milan urca pe locul 4, in Campionatul Italiei. Asta, dupa ce a castigat meciul restanta cu Genoa, scor 2 la 1 - VIDEO

In minutul 4 al meciului de pe stadionul San Siro, Suso a sutat puternic de la 20 de metri si l-a invins pe portarul echipei Genoa, romanul Ionut Radu. Oaspetii au reusit sa egaleze scorul dupa pauza. Kouame a sutat, iar Romagnoli a deviat balonul in propria poarta. Capitanul milanezilor s-a revansat in prelungirile meciului. Ionut Radu, care reusise cateva parade superbe aseara, a gresit pe final, iar Romagnoli a profitat din plin.

AC Milan a castigat meciul si a urcat pe locul 4, in Serie A, cu 18 puncte. Napoli si Inter au cate 22 de puncte, iar lidera Juventus – 28.