Accident infiorator la Campionatul mondial de Superbike. Un pilot a ramas in viata, dupa ce motocicleta sa a explodat izbindu-se de zidul de protectie - VIDEO

Eugene Laverty conducea cu 200 de km/h cand a pierdut controlul motocicletei in timp ce a incercat sa depaseasca un alt pilot. Din fericire, acesta a cazut inaintea motocicletei care s-a izbit de parapetul de protectie si a explodat. In trecut, pilot irlandez a evoluat in circuitul MotoGP.