Acest miliardar a platit 230.000 € dupa ca s-a aruncat intr-o fantana din centru Romei - VIDEO

Imediat dupa gestul necontrolat, Pallota a fost amendat de politisti cu 450 de euro. Si-a cerut scuze si a mers la primarie sa se "impace" cu autoritatile locale.

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy 😂 pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ