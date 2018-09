Schumacher a petrecut 10 ani la Ferrari si a castigat 5 din cele 7 titluri mondiale pe care le are in palmares.

Schumacher avea sa revina in Formula 1 mai tarziu, la Mercedes, fara sa repete acelasi succes. In ultima zi din 2013, Schumacher a intrat in coma in urma unui accident de ski. Intre timp, fanii nu mai stiu nimic despre starea sa, familia fiind extrem de secretoasa in privinta starii sale. Schumacher este tratat de o echipa de specialisti in casa din Elvetia.