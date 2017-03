Admirals a debutat cu stangul in faza eliminatorie a Campionatului Moldovei la baschet: A cedat in fata celor de la Alfa Basket - VIDEO

Desi a incheiat pe primul loc sezonul regulat al campionatului si a invins in ultima etapa contracandidata la titlu, Admirals a cedat in primul meci din play-off. Alfa Basket s-a impus in primul meci din serie cu 94 la 87. Desi a condus aproape tot meciul, Alfa Basket a fost aproape de a ceda pe final. Totusi, Admirals nu a putut mentine avantajul minim obtinut si a cedat moral.

Ghenadie KUSHMANTEV, BASCHETBALIST ALFA BASKET: “Şi până la victoria de astăzi, şi după ea, scopul a fost sa învingem. Numai aşa. Doar la asta ne concentrăm. Pentru ce atunci să mai jucăm, daca să nu învingem?”

Eugeniu POGORELOV, BASCHETBALIST ADMIRALS: “Urmează două meciuri şi dorim să le câştigăm. Vom face tot posibilul ca să facem asta.”

Seria play-off-urilor se joaca pana la doua victorii.