Adversar dificil pentru Sheriff Tiraspol, in play-off-ul preliminar din Europa League: va juca impotriva echipei Legia Varsovia pentru calificarea in grupele turneului - VIDEO

Ultrasii echipei Legia creeaza o atmosfera incendiara la meciurile formatiei, jucate pe teren propriu. La Varsovia, pe 17 august, se va disputa prima partida dintre Legia si Sheriff, din play-off-ul preliminar al turneului Europa League. Returul, de la Tiraspol, este programat pentru 24 august. Daca se vor califica in grupe, viespile vor incasa nu mai putin de 2 milioane 600 de mii de euro de la UEFA.

Tot astazi, in urma tragerii la sorti de la Nyon, si-a aflat adversara si Viitorul Constanta. Echipa lui Gica Hagi se va duela cu austriecii de la Salzburg si va gazdui primul meci. O alta echipa romaneasca, FCSB, evolueaza in Liga Campionilor. In play-off-ul preliminar, ros-albastrii vor infrunta gruparea Sporting Lisabona, iar partida tur se va disputa in capitala Portugaliei.

Ghinion la tragerea la sorti a avut echipa moldoveanului Alexandru Epureanu. Basaksehir o va intalni pe Sevilla. Prima mansa se va juca in Turcia. Meciurile tur ale ultimei etape de calificari din Champions League sunt programate pentru 15 si 16 august, iar returul – peste o saptamana.