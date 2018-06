Adversar tare pentru Radu Albot, la turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Tenismanul moldovean va juca in primul tur cu spaniolul Pablo Carreno Busta

In acelasi timp, Albot se afla pe locul 92, in top. Va fi a 3-a participare a moldoveanului pe tabloul principal, la Wimbledon. El a inregistrat cate o victorie si cate o infrangere, la editiile turneului din 2016 si 2017. Albot a mai jucat impotriva lui Carreno Busta acum 3 ani, la o competitie in Polonia, si a cedat in doua seturi.