Adversarul Sheriff-ului din Europa League, lider in campionatul Rusiei. Lokomotiv Moscova a invins formatia Krasnodar si a urcat pe prima pozitie in clasament - VIDEO

Lokomotiv Moscova s-a impus cu 2 la 0 in fata celor de la FC Krasnodar. Dupa remiza de la Tiraspol de saptamana trecuta, Lokomotiv a aratat mai bine in teren, iar in minutul 25, Miranchuk a deschis scorul.

In partea secunda, Krasnodar nu a avut niciun sut pe poarta, iar Lokomotiv si-a dublat avantajul. Fernandes a executat perfect o lovitura libera. 2 la 0, iar Lokomotiv urca pe prima pozitie in campionatul Rusiei, fiind la egalitate de puncte cu Zenit. Returul meciului dintre Lokomotiv si Sheriff din Europa League se va disputa saptamana viitoare.