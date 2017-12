Aflat in America, Oleg Tudorean, moldoveanul care a devenit campion mondial la armwrestling in acest an, a participat la un antrenament, la care a luat parte si o legenda a acestui sport - VIDEO

Moldoveanul Oleg Tudorean si-a masurat fortele cu una dintre legendele armwrestling-ului, Tim Bresnan. La cei 52 de ani, multiplul campion mondial este intr-o forma de zile mari si se antreneaza cu sportivi mult mai tineri decat el.

Sesiunea de pregatire la care a participat Oleg Tudorean s-a desfasurat in Connecticut, Statele Unite.AMBIANTAOleg Tudorean a cucerit in acest an medalia de aur la Campionatul Mondial de Armwrestling in categoria de pana la 70 de kg. Moldoveanul si-a invins adversarul din finala in doar 2 secunde.