Agarista este noua detinatoare a Cupei Moldovei la fotbal feminin. Echipa din Anenii Noi a invins-o pe Noroc Nimoreni - VIDEO

Fetele de la Agarista si staff-ul tehnic au sarbatorit cucerirea cupei si in vestiar. Agarista a inceput tare finala Cupei Moldovei si a deschis scorul in minutul 12, prin Ludmila Caraman. Fetele din Anenii Noi au continuat sa fie mai periculoase in atac si, in minutul 78, au lovit din nou. Tatiana Gherghelijiu a inscris dupa o centrare de pe banda dreapta.

Noroc Nimoreni a obtinut un penalty, in minutul 90, transformat de Daniela Mardari, dar nu a mai avut timp sa salveze meciul.

Cristina MUSTEATA, CAPITAN AGARISTA: “Avantajul nostru e ca suntem o echipa experimentata. Demult jucam impreuna. Ne intelegem foarte bine in teren.”

Iurie PURICE, ANTRENOR AGARISTA: “A fost important sa marcam. Apoi, jocul s-a stabilizat asa cum ne-am propus.”

Daniela MARDARI, JUCATOARE CS NOROC: “Am jucat cum am putut. Suntem o echipa tanara. Ne-am bucurat de un rezultat bun.”

Agarista a intrat in posesia Cupei Moldovei, trofeu la care se poate adauga, in curand, si titlul national. In campionat, formatia din Anenii Noi este lidera si mai are nevoie de un punct in ultimele 2 meciuri pentru a cuceri trofeul.