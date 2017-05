Ajax Amsterdam le-a dat o lectie de fotbal acasa francezilor de la Olympique Lyon. Traore a reusit dubla - VIDEO

Ajax Amsterdam a facut un pas important spre finala Europa League, dupa ce a invins aseara formatia Olimpique Lyon, scor 4 la 1. In fata propriilor fani, olandezii au inceput in forta, iar Traore a marcat in minutul 25. 9 minute mai tarziu, Dolberg a dublat avantajul gazdelor si a stabilit scorul primei reprize.

Imediat dupa reluarea partidei, olandezii au continuat asediul si au mai inscris o data. In minutul 66, Valbuena a inscris unicol gol reusit aseara de Lyon.

Scorul final de 4 la 1 a fost stabilit de Traore, care a reusit dubla.

Astfel, Ajax poate ajunge pentru prima data in ultimii 21 de ani intr-o finala europeana. Astazi, se disputa cea de-a doua semifinala din Europa League. Celta Vigo primeste vizita englezilor de la Manchester United.